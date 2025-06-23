Названа новая причина роста тарифов ЖКХ

Аудитор Счетной палаты Трунова объяснила рост тарифов ЖКХ себестоимостью услуг

Рост тарифов ЖКХ выше официального уровня инфляции объясняется не только необходимостью обновления инфраструктуры, но и тем, что стоимость самих услуг существенно растет, а людей не хватает. Об этом в интервью РИА Новости рассказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

Она напомнила, что структуры ЖКХ сталкиваются с большим дефицитом кадров, из-за чего им приходится поднимать зарплаты. «У нас уровень заработной платы в коммунальном секторе остается крайне низким», — пояснила она.

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в среднем по стране вырастут на 11,9 процента. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко утверждал, что главной причиной повышенного увеличения стал нарастающий износ коммунальной инфраструктуры. По данным Минстроя, в зависимости от региона изношено от 40 до 80 процентов инфраструктуры.

Вместе с тем Трунова объяснила, что иногда регионы не выбирают разрешенный федеральной властью уровень тарифов и устанавливают их ниже. В таком случае инфляция в отдельно взятом субъекте федерации становится скромнее, но одновременно коммунальная инфраструктура деградирует.

В начале прошлого года аудиторы уже отмечали неэффективность тарифной политики в сфере ЖКХ. Сфера требует масштабных долгосрочных инвестиций, выходящих за горизонт трехлетнего планирования бюджета, однако фактически отрасль не знает заранее, какие будут тарифы.

В мае в Госдуме объяснили, что рост тарифов на электроэнергию в России связан с необходимостью увеличить инвестиции в строительство новой генерации.