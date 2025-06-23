Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:08, 23 июня 2025Бывший СССР

Сальдо раскрыл подробности использования ВСУ высоток в Херсоне

Сальдо: ВСУ переоборудуют высотки в Херсоне под пункты управления БПЛА
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переоборудуют высотки в подконтрольном Киеву городе Херсоне под пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Подробности использования ВСУ многоэтажных домов раскрыл губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Херсон находится на высоком берегу, он выше левого берега, плюс еще высотные здания. Вот в этих зданиях они беспринципно оборудуют системы управления беспилотными летательными аппаратами», — объяснил глава региона.

Сальдо добавил, что такие действия ВСУ мешают наладить мирную жизнь в Херсоне.

Ранее глава Херсонской области рассказал о достижениях российских военных. По его словам, армия России не позволяет ВСУ закрепиться на правом берегу Днепра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска нанесли массированный удар по Киеву

    Жена Цекало похвасталась фигурой в откровенном топе

    С американской авиабазы выпустят миллионы мясных мух для борьбы с плотоядными личинками

    Назван скрытый способ ускорить Windows 11

    В России захотели использовать беспилотники с новой целью

    Опасные существа заполонили отели на Кубе и напугали россиян

    Названа причина роста экспорта российского угля

    Иран успел вывести уран с завода в Фордо до ударов США

    В США предупредили об угрозе терроризма после ударов по Ирану

    Раскрыты подробности судьбы запасов урана Ирана после ударов США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости