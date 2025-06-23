Сальдо: ВСУ переоборудуют высотки в Херсоне под пункты управления БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переоборудуют высотки в подконтрольном Киеву городе Херсоне под пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Подробности использования ВСУ многоэтажных домов раскрыл губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Херсон находится на высоком берегу, он выше левого берега, плюс еще высотные здания. Вот в этих зданиях они беспринципно оборудуют системы управления беспилотными летательными аппаратами», — объяснил глава региона.

Сальдо добавил, что такие действия ВСУ мешают наладить мирную жизнь в Херсоне.

Ранее глава Херсонской области рассказал о достижениях российских военных. По его словам, армия России не позволяет ВСУ закрепиться на правом берегу Днепра.