Сальдо рассказал о достижениях ВС России на правом берегу Днепра

Российские военные не позволяют Вооруженным силам Украины закрепиться на правом берегу Днепра. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.
Ранее Сальдо заявил, что в Алешках Херсонской области ВСУ ударили по машине с чиновником внутри. Как рассказал губернатор, ранение получил замдиректора муниципального бюджетного учреждения «ЖКХ и благоустройство».
30 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра. По его словам, из Николаева регулярно выезжают небольшие автобусы в сторону Херсона, а в сторону Снигиревки и Баштанки почти каждый день ходит небольшой поезд.