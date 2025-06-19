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10:27, 19 июня 2025Бывший СССР

Сальдо рассказал о достижениях ВС России на правом берегу Днепра

Сальдо: ВС РФ не позволяют ВСУ закрепиться на правом берегу Днепра
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные не позволяют Вооруженным силам Украины закрепиться на правом берегу Днепра. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Ранее Сальдо заявил, что в Алешках Херсонской области ВСУ ударили по машине с чиновником внутри. Как рассказал губернатор, ранение получил замдиректора муниципального бюджетного учреждения «ЖКХ и благоустройство».

30 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра. По его словам, из Николаева регулярно выезжают небольшие автобусы в сторону Херсона, а в сторону Снигиревки и Баштанки почти каждый день ходит небольшой поезд.

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