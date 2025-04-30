Вооруженные силы Украины (ВСУ) скапливают силы на правом берегу Днепра. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
По его словам, из Николаева регулярно выезжают небольшие автобусы в сторону Херсона, а в сторону Снигиревки и Баштанки почти каждый день ходит небольшой поезд. При этом, добавил Лебедев, автобусы и поезда ходят также из Умани, Кривого Рога и других направлений. Он заключил, что в Баштанке Николаевской области транспорт разгружается возле села Явкино, после чего техника идет на восток по проселочным дорогам.
Ранее ВСУ стянули к Красноармейску (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике наемников и элитные батальоны, такие как «Скала». Как следует из последних данных, на направлении наблюдается большое количество наемников, среди которых много англичан.
До этого стало известно о новых попытках прорыва штурмовиков ВСУ в Курскую и Белгородскую области. Российские операторы беспилотников и артиллеристы, как уточняется, продолжают искать и уничтожать подразделения противника вдоль российской границы.