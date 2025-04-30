Лебедев: ВСУ стали накапливать силы на правом берегу Днепра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скапливают силы на правом берегу Днепра. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, из Николаева регулярно выезжают небольшие автобусы в сторону Херсона, а в сторону Снигиревки и Баштанки почти каждый день ходит небольшой поезд. При этом, добавил Лебедев, автобусы и поезда ходят также из Умани, Кривого Рога и других направлений. Он заключил, что в Баштанке Николаевской области транспорт разгружается возле села Явкино, после чего техника идет на восток по проселочным дорогам.

Ранее ВСУ стянули к Красноармейску (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике наемников и элитные батальоны, такие как «Скала». Как следует из последних данных, на направлении наблюдается большое количество наемников, среди которых много англичан.

До этого стало известно о новых попытках прорыва штурмовиков ВСУ в Курскую и Белгородскую области. Российские операторы беспилотников и артиллеристы, как уточняется, продолжают искать и уничтожать подразделения противника вдоль российской границы.