Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:37, 30 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ стали накапливать силы на правом берегу Днепра

Лебедев: ВСУ стали накапливать силы на правом берегу Днепра
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скапливают силы на правом берегу Днепра. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, из Николаева регулярно выезжают небольшие автобусы в сторону Херсона, а в сторону Снигиревки и Баштанки почти каждый день ходит небольшой поезд. При этом, добавил Лебедев, автобусы и поезда ходят также из Умани, Кривого Рога и других направлений. Он заключил, что в Баштанке Николаевской области транспорт разгружается возле села Явкино, после чего техника идет на восток по проселочным дорогам.

Ранее ВСУ стянули к Красноармейску (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике наемников и элитные батальоны, такие как «Скала». Как следует из последних данных, на направлении наблюдается большое количество наемников, среди которых много англичан.

До этого стало известно о новых попытках прорыва штурмовиков ВСУ в Курскую и Белгородскую области. Российские операторы беспилотников и артиллеристы, как уточняется, продолжают искать и уничтожать подразделения противника вдоль российской границы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв бомбы у готовивших теракт в Ханты-Мансийске украинских агентов попал на видео

    ФСБ сообщила о задержании гражданина Молдовы после взрыва бомбы в Ханты-Мансийске

    В МИД прокомментировали публикации западных СМИ о возможном признании Крыма российским

    Старт купального сезона на черноморских курортах отложили

    Готовивших теракт против российского военного агентов Украины арестовали

    Два российских хоккеиста оказались в лидерах снайперской гонки Кубка Стэнли

    Раскрыты траты звезды «Фабрики звезд» на свадьбу

    Кинолог назвал самую дружелюбную породу собак и предостерег ее владельцев

    Раскрыта просьба Зеленского Трампу в Ватикане

    Стало известно о прошедшем 10 километров с обморожением российском бойце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости