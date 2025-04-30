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08:50, 30 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ стянули к Красноармейску наемников и элитный батальон

ВСУ стянули на Красноармейское направление наемников и элитный батальон «Скала»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), стянули к Красноармейску (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР наемников и элитные батальоны, такие как «Скала». Об этом рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович с позывным Серб.

По его словам, такое решение ВСУ приняли, учитывая важность красноармейского оборонительного узла. Как следует из последних данных, на направлении наблюдается большое количество наемников, среди которых много англичан, уточнил собеседник агентства.

Дамьянович добавил, что российские штурмовики встречались с батальоном «Скала» при освобождении населенного пункта Песчаное.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил о скором окружении Красноармейска в ДНР.

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