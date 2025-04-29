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08:16, 29 апреля 2025Россия

В Госдуме сообщили о скором окружении Красноармейска в ДНР

Депутат Водолакий сообщил о скором окружении Красноармейска в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС сообщил о скором окружении Красноармейска (украинское название Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР).

«В ближайшее время полностью Красноармейск будет окружен. Ну а дальше уже начнется освобождение и зачистка города», — отметил депутат.

По его словам, сейчас город взят в огневой мешок, населенные пункты вблизи него берутся под контроль российских военных, активно исплльзуется артиллерия и беспилотники, чтобы перекрыть логистику для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Водолацкий добавил, что ВС РФ продвигаются в сторону границы Днепропетровской области, возле которой находится Красноармейск.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что наиболее жесткая ситуация для ВСУ была на покровском (красноармейском) направлении. Он рассказал, что Вооруженные силы России активно развивали штурмовые действия, когда максимум сил украинских бойцов был сосредоточен на защите.

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