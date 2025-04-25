Зеленский рассказал о жесткой ситуации для ВСУ в ДНР

Зеленский: Наиболее жесткая ситуация для ВСУ была на покровском направлении

Наиболее жесткая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) была на покровском (красноармейском) направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом написал в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский.

«Россияне активно развивали штурмовые действия, когда максимум наших сил был сосредоточен на защите», — написал он, поблагодарив военных ВСУ, занимающихся отражением атак российских войск.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о горячих точках в республике. Он сообщил, что речь идет о Часовом Яре и окраинах Дзержинска (украинское название — Торецк).

До этого украинский аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска продвинулись на лиманском, торецком (дзержинском) и красноармейском направлениях. Также проект сообщил об успешном наступлении ВС России в районе населенного пункта Сухая Балка на торецком направлении и возле села Преображенка на покровском направлении.