Пушилин назвал горячие точки в ДНР

Пушилин: В ДНР горячими точками остаются Дзержинск и Часов Яр

В Донецкой народной республике (ДНР) остаются две горячие точки. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

Он сообщил, что речь идет о Часовом Яре и окраинах Дзержинска (украинское название — Торецк). На данных участках фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются удержать продвижение российских войск.

«Также мы видим контратакующие действия и попытки противника удержаться всеми возможными силами на красноармейском направлении», — добавил глава ДНР.

Утром 21 апреля Пушилин рассказал о продвижении Вооруженных сил (ВС) России в Донецкой народной республике. По его словам, успехи армии РФ были зафиксированы на южнодонецком направлении.