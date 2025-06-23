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21:35, 23 июня 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в микроплавках

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась в откровенном купальнике. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка запечатлела себя в зеркало, представ перед камерой в бикини с леопардовым принтом. При этом на размещенном кадре видно, что изделие включает в себя частично оголяющий грудь бюстгальтер с красными лямками и микроплавки. Также инфлюэнсерша позировала в солнцезащитных очках и с небрежным пучком на голове.

Ранее сообщалось, что канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире хоккеисткой, также поделилась новыми откровенными снимками. Тогда спортсменка продемонстрировала на камеру обнаженные ягодицы.

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