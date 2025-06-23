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15:25, 23 июня 2025Экономика

Самую большую и самую маленькую квартиры в Москве сравнили

РИА Новости: Самая большая квартира в Москве в 80 раз больше самой маленькой
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самая большая вторичная квартира, доступная для покупки в Москве, оказалась более чем в 80 раз больше самой маленькой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные агентства «Инком-Недвижимость».

Площадь наиболее крупного объекта составляет 1,1 тысячи квадратных метров, а наиболее компактного — 13,7 метра. Самая большая квартира находится в доме 2019 года постройки на улице Минская на западе столицы, ее стоимость составляет 1,1 миллиарда рублей. Самая маленькая квартира располагается в здании 1974 года постройки на улице Гурьянова на юго-востоке и продается за 5,4 миллиона рублей.

По данным агентства «Метриум», в сегменте новостроек Москвы самая большая квартира имеет площадь 1,2 тысячи квадратных метров. Она находится в центральном районе Замоскворечье, приобрести ее можно за 2,6 миллиарда рублей. В агентстве «НДВ Супермаркет недвижимости» добавили, что площадь самой маленькой новой квартиры составляет 16,3 квадратных метра. Она располагается в районе Метрогородок на востоке и продается за 7,7 миллиона рублей.

Ранее директор «Метриума» Руслан Сырцов спрогнозировал, что во второй половине 2025 года квартиры на вторичном рынке России подорожают на три-пять процентов по сравнению с первым полугодием.

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