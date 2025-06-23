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18:50, 23 июня 2025Культура

Солист Quest Pistols Show обвинил коллег в спонсировании ВСУ

Певец Иван Криштофоренко обвинил Quest Pistols Show в спонсировании ВСУ
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал Mash

Российский певец Иван Криштофоренко, известный по выступлениям в составе музыкального коллектива Quest Pistols Show, обвинил бывших коллег по группе в спонсировании вооруженных сил Украины (ВСУ) и оскорблениях в адрес россиян. Его слова приводит Telegram-канал Mash.

Иван, который в 2014 году стал единственным российским участником украинского проекта Quest Pistols Show, теперь намерен добиться запрета на исполнение треков, в записи которых принимал участие, бывшими коллегами по группе. По словам артиста, украинские музыканты после начала специальной военной операции (СВО) уничтожили все упоминания о нем в открытых источниках. Среди удаленных треков и клипов группы также оказался и сольный проект Криштофоренко — VA․NO.

«Я отдал 10 лет Quest Pistols Show и что-то не помню, когда вдруг группа стала украинской, а не международной. 80 % гастролей всегда были в России, мы пели на русском. Я хочу очистить репутацию и имя группы», — заявил Иван журналистам.

Певец отметил, что некоторые участники Quest Pistols Show высказывали оскорбительные и агрессивные слова в адрес россиян. При этом, они продолжают использовать совместные хиты во время гастролей по всему миру. Часть средств с продажи билетов коллектив жертвует в помощь ВСУ.

Ранее стало известно, что переехавший в Россию продюсер групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Бардаш объяснил решение получить гражданство страны тем, что его воспитывала советская семья. По словам Юрия, он впитал культурный код русского человека и русские традиции.

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