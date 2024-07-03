Переехавший в Россию продюсер Quest Pistols объяснил решение получить гражданство

Украинский продюсер Юрий Бардаш объяснил решение получить гражданство РФ

Переехавший в Россию продюсер групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш объяснил решение получить гражданство страны. Его цитирует ТАСС.

По словам медиаменеджера, он принял такое решение, потому что его воспитывала советская семья. «Все, что я в себя впитал, — это культурный код русского человека, русские традиции», — сказал он.

Бардаш подчеркнул, что «других вариантов, кроме как жить в России», он не рассматривал. «Нигде бы больше не смог. Я ведь пытался жить и в Европе, и два года в Лос-Анджелесе, но, когда уезжал, был счастлив», — заключил он.

Ранее СБУ заочно предъявила Бардашу обвинения в нарушении четырех статей Уголовного кодекса Украины. Продюсер подозревается в публичных призывах к изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению границ Украины, пропаганде войны, а также в оправдании действий России.