СБУ заочно предъявила обвинения переехавшему в Россию продюсеру Бардашу

СБУ обвинила переехавшего в Россию продюсера Бардаша в нарушении УК Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения переехавшему в Россию продюсеру групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрию Бардашу. Об этом говорится в Telegram-канале СБУ.

Получившему гражданство России медиаменеджеру предъявлены обвинения в нарушении четырех статей уголовного кодекса Украины. Он подозревается в публичных призывах к изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению границ Украины, пропаганде войны, а также в оправдании действий России.

По данным СБУ, Бардаш публично распространяет антиукраинские заявления, что расценивается как «информационно-подрывная деятельность» в пользу России. В спецслужбе также утверждают, что продюсер призывает к захвату Киева и Харькова.

В 2024 году поддержавший специальную военную операцию продюсер получил паспорт России. До этого Бардаш был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» после заявления, что в последние годы на территории Украины происходит «максимальный беспредел».