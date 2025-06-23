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14:07, 23 июня 2025Путешествия

Сотрудница отеля раскрыла мерзкую правду об уборке в номерах

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Россиянка, работающая в отеле в Южной Корее, раскрыла мерзкую правду об уборке в номерах. Подробностями она поделилась в личном блоге @dzhina_korea в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам сотрудницы гостиницы, персонал действительно убирает весь номер одной тряпкой — протирает ею посуду, унитазы, полы. Начинается процесс на кухне и заканчивается в ванной, после чего использованную тряпку отправляют в стирку, а для нового номера берут другую.

«А еще, для того чтобы бокалы прям сверкали, мы брызгаем их средством для стекол. Поэтому, пожалуйста, прежде чем пить или есть что-то из отельной посуды, тщательно все промойте», — посоветовала она. При этом блогерша заметила, что постельное белье всегда чистое и свежее для каждого нового гостя.

Ранее работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России назвала способы обезопасить себя в номере отеля. По словам бортпроводницы, в первую очередь нужно закрыть дверь на все замки, а глазок залепить пластырем, чтобы снаружи не было видно света.

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