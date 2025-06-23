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10:01, 23 июня 2025Силовые структуры

Сотрудницу «АЛРОСА» уличили в миллионном хищении алмазов для контрабанды в соседнюю страну

В Москве задержали сотрудницу «АЛРОСА» и ее сына за хищение алмазов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве правоохранители задержали сотрудницу добывающей компании «АЛРОСА» Валентину Матющенкову и ее сына Алексея Матющенкова по подозрению в систематическом хищении алмазов для контрабанды в Армению. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Матющенковы проходят обвиняемыми по статьям 158 УК РФ («Кража») и 191 УК РФ («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга»). По этому делу также задержали Армена Петросяна и Армана Саакяна, которые осуществляли контрабанду камней. Всех четверых отправили под стражу.

По версии следствия, в период с сентября 2024 года по январь нынешнего года обвиняемые систематически похищали высококачественное алмазное сырье, чтобы отправить его контрабандой в Армению. Их задержали при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 1,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала похищавшую алмазы с российского производства «АЛРОСА» банду.

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