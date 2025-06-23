Силовики задержали похищавшую алмазы с российского производства «АЛРОСА» банду

В Москве задержали похищавшую алмазы с производства «АЛРОСА» банду

В Москве задержали похищавшую алмазы с производства «АЛРОСА» банду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статьям 158 («Кража») и 191 («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга») УК РФ.

По данным следствия, в период с сентября 2024 по январь 2025 года обвиняемые регулярно похищали алмазное сырье в компании «АЛРОСА», чтобы затем контрабандой отправлять его в Армению.

Сотрудники ФСБ и следователи СК при попытке хищения очередной партии на сумму более 1,7 миллиона рублей задержали сотрудницу компании Валентину Матющенкову. В состав преступной группы входили ее сын Алексей Матющенков, выступавший посредником, а также Армен Петросян и Арман Саакян, осуществлявшие контрабанду камней.

При обыске у них дома были изъяты документы, около 200 тысяч карат технических алмазов и ювелирная продукция известных брендов.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что сотрудницу «АЛРОСА» уличили в миллионном хищении алмазов для контрабанды в соседнюю страну.