В США прошли антивоенные протесты из-за ударов по Ирану

В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе прошли антивоенные митинги из-за авиаударов по Ирану

В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе прошли антивоенные митинги из-за авиаударов по Ирану. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что 22 июня протестующие более чем в десятке американских городов вышли на демонстрации против авиаударов по ядерным объектам в Иране.

При этом в некоторых городах на митинги пришли сотни людей, а в других — всего лишь десятки. Демонстранты несли иранские флаги, держали плакаты с надписями «Нет войне в Иране!», а также размещали баннеры на заборах и зданиях.

В Вашингтоне у ворот Белого дома собралось по меньшей мере 200 демонстрантов, которые «осудили президента США», среди них были и ветераны. «Он пытается стать королем», — сказал про Дональда Трампа 78-летний Рон Кармайкл, воевавший во Вьетнаме.

Ранее главнокомандующий армией Исламской Республики Иран генерал-майор Амир Хатами заявил, что США своими ударами непосредственно вступили в войну против Ирана. Он поблагодарил командиров и бойцов армии, а также высоко оценил их усилия, предпринятые для противостояния Израилю.