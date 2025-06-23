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09:48, 23 июня 2025Мир

В Иране заявили о прямом вовлечении США в войну

Хатами: США своими ударами непосредственно вступили в войну против Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Segar / Reuters

США своими ударами непосредственно вступили в войну против Ирана. Об этом заявил главнокомандующий армией Исламской Республики Иран генерал-майор Амир Хатами, передает Tasnim.

«Мы неоднократно были свидетелями преступлений, совершенных американцами. Каждый раз, когда они совершали преступления, они получали решительный ответ, и на этот раз все будет так же», — сказал он в ходе видеоконференции из Центрального штаба с высокопоставленными командирами армии, дислоцированными в различных регионах.

Хатами поблагодарил командиров и бойцов армии, а также высоко оценил их усилия, предпринятые для противостояния Израилю.

Главнокомандующий армией Ирана пообещал защищать независимость и территориальную целостность страны. Кроме того, он заявил, что армия будет бороться за победу.

В ночь на воскресенье, 22 июня, американские ВВС ударили по трем ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. При этом в Иране считают, что большинство центрифуг и подземных каскадных залов на объекте Фордо остались невредимыми после удара.

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