РИА Новости: Обвинять Россию в подмене тел начали из-за СБУ

Киев начали обвинять Россию в подмене тел после того, как этим вопросом начала заниматься Служба безопасности Украины (СБУ), заменившая Главное управление разведки (ГУР) Минобороны республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Когда вопросами передачи тел погибших военнослужащих занималось ГУР Украины, никаких сбоев и провокаций не было. Но после того, как в последнее время передачей тел стала заниматься СБУ, стали появляться "ципсошные" обвинения», — сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что российская сторона пользуется четкой схемой сбора, идентификации и передачи тел украинских военнослужащих. Они передаются с документами, жетонами и в форме образца Вооруженных сил Украины (ВСУ) с присвоением идентификационного номера, который вносится в акт на передачу тел. При этом один из экземпляров документа передается в Международный Комитет Красного Креста, а один — украинской стороне.

Источник назвал безосновательными попытки Киева дискредитировать российскую сторону.

Ранее Киев обвинили в манипуляциях с телами военных. По словам источника РИА Новости, украинские власти обвинили российскую сторону в передаче тела российского солдата в мешке, идентификационный номер которого использовался для передачи тел одного из солдат ВСУ еще в начале 2025 года.