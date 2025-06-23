Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:10, 23 июня 2025Бывший СССР

Стала известна причина обвинений Киева в подлоге при обмене тел

РИА Новости: Обвинять Россию в подмене тел начали из-за СБУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Киев начали обвинять Россию в подмене тел после того, как этим вопросом начала заниматься Служба безопасности Украины (СБУ), заменившая Главное управление разведки (ГУР) Минобороны республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Когда вопросами передачи тел погибших военнослужащих занималось ГУР Украины, никаких сбоев и провокаций не было. Но после того, как в последнее время передачей тел стала заниматься СБУ, стали появляться "ципсошные" обвинения», — сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что российская сторона пользуется четкой схемой сбора, идентификации и передачи тел украинских военнослужащих. Они передаются с документами, жетонами и в форме образца Вооруженных сил Украины (ВСУ) с присвоением идентификационного номера, который вносится в акт на передачу тел. При этом один из экземпляров документа передается в Международный Комитет Красного Креста, а один — украинской стороне.

Источник назвал безосновательными попытки Киева дискредитировать российскую сторону.

Ранее Киев обвинили в манипуляциях с телами военных. По словам источника РИА Новости, украинские власти обвинили российскую сторону в передаче тела российского солдата в мешке, идентификационный номер которого использовался для передачи тел одного из солдат ВСУ еще в начале 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран начал атаку на военные объекты США

    Иран выступил с заявлением после удара по военной базе США

    В российском городе мигрант с ножом изрезал жену на глазах у дочери

    Минобороны Катара заявило об отражении атаки Ирана

    16-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в откровенном наряде в Париже

    Россияне массово устремились в три страны Европы летом

    Стала известна причина обвинений Киева в подлоге при обмене тел

    Российские правозащитники пощадили возмутившего их мужчину и дали ему сутки на исправление

    Таинственное золотое кольцо с кузнечиком продали за четыре миллиона рублей

    В США описали подавление иранской ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости