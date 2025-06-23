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20:01, 23 июня 2025Экономика

Танкерные перевозки подорожали до самого высокого уровня

Bloomberg: Атака на Иран обернулась резким подорожанием танкерных перевозок
Кирилл Луцюк

Фото: Jon Nazca / Reuters

Ставки на танкерные перевозки взлетели до самого высокого уровня с 2023 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Это стало одним из последствий обострения ситуации на Ближнем Востоке, а именно американских ударов по Ирану. Судовладельцы стали требовать все более крупных сумм за заходы в порты Персидского залива. Например, базовая ставка для супертанкера, перевозящего два миллиона баррелей сырой нефти с Ближнего Востока в Китай, выросла на 12 процентов.

В свою очередь, Объединенный морской информационный центр (JMIC), который обеспечивает связь между военно-морскими силами и торговыми судами, заявил о возросших рисках для судоходства.

Тем временем администрация президента США Дональда Трампа предупредила, что отслеживает ситуацию в Ормузском проливе и призывает Иран воздержаться от необдуманных шагов. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Тегеран поступит глупо, если перекроет эту транспортную артерию.

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