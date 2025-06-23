Трамп ответил Медведеву на заявления о передаче ядерного оружия Ирану

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможности передачи ядерного оружия Ирану и призвал не обращаться легкомысленно с подобной риторикой. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«Если он и правда это сказал — и это подтвердится, прошу немедленно сообщить мне. Слово "Ядерное" не должно произноситься так легкомысленно. Думаю, поэтому [президент России Владимир] Путин — "босс"», — заявил американский лидер.
При этом Трамп напомнил о военном потенциале США и особо подчеркнул мощь американских атомных подлодок, назвав их «самым смертоносным оружием».
Ранее Медведев заявил, что ряд стран готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.