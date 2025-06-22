Медведев рассказал о готовности некоторых стран передать Ирану ядерный боекомплект

Медведев: В мире есть страны, готовые передать Ирану ядерное оружие

Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он не назвал конкретных государств, которые, по его словам, готовы оказать Ирану подобную поддержку. При этом Медведев добавил, что Иран скорее всего продолжит разработку собственного ядерного оружия. По его мнению, США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции, а народ Ирана сплотился вокруг духовного руководства.

Также Медведев высказался о шансах президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира после ударов по Ирану. Он подчеркнул, что Трамп пришел к власти в США как президент-миротворец, однако вскоре начал новую войну для своей страны.

До этого Медведев предложил Израилю и Ирану отказаться от ядерных программ. При этом он указал, что Тегеран воспринимает свою ядерную программу как вопрос выживания и не откажется от нее ни при каких условиях.