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14:15, 23 июня 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянам назвали самые модные вещи лета 2025 года

Редактор моды Lamoda Федотова назвала вещи в бельевом стиле трендом 2025 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Старший редактор отдела моды Lamoda назвала самые модные вещи лета 2025 года. Комментарий Полины Федотовой попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвала россиян обратиться к женственному стилю, который предполагает юбки миди А-силуэта, приталенные жакеты, футболки и кардиганы, принт горох и платья в стиле 1950-х и 60-х. «Самое важное здесь — соблюдать баланс между женственной ретроэстетикой и актуальным небрежным стайлингом», — заявила она.

Кроме того, актуальность обретут предметы гардероба в бельевом стиле. Так, если раньше в топе были сатиновые платья-комбинации с кружевом, то в текущем сезоне трендовыми стали струящиеся юбки, которые напоминают подъюбники. «Кружевные топы уже такая же база, как и белая майка. Носим с жакетами, тренчами и широкими джинсами», — добавила Федотова.

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К тому же популярными стали одежда в стиле спортшик, брюки-шаровары с резинкой на щиколотке и длинные шорты. Что касается цветов, в моду вернулись пастельные оттенки, в том числе цвет сливочного масла, пудрово-розовый, фисташковый, небесно-голубой и коричневый.

Вдобавок из зимнего гардероба в летний перекочевал тонкий трикотаж. «Повязываем тонкие джемперы и хлопковые лонгсливы на пояс или плечи и добавляем летнему образу изящный и акцентный слой», — отметила специалистка и добавила, что актуальным стал и пасторальный стиль — хлопковые топы, сарафаны и платья с нежной вышивкой.

В мае популярный летний тренд в одежде вызвал споры в сети.

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