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18:19, 30 мая 2025Ценности

Популярный летний тренд в одежде вызвал споры в сети

Мария Винар

Скриншот: @nextofficial

Британский бренд Next показал новую коллекцию трендовой одежды и вызвал споры в сети. Соответствующие комментарии появились на странице модной марки в TikTok.

На размещенном видео зрителям были продемонстрированы вещи с принтом гингем. Так, представители компании запечатлели манекенов в костюмах в красно-белую клетку. Кроме того, они показали на себе сочетание клетчатых зеленых брюк с облегающими белыми майками.

В комментариях под роликом пользователи сети разошлись во мнениях по поводу этой модной тенденции. «Отличная одежда для лета», «Брюки с таким принтом выглядят дорого. Отлично на мне сидят», «Это очень мило», «Извините, но все это похоже на школьную форму», «Клетчатые вещи только для маленьких девочек», «Эти школьные платья не для взрослых», — написали комментаторы.

Ранее сообщалось, что популярная в 1990-х годах летняя обувь вернулась в моду.

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