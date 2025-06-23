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13:49, 23 июня 2025Экономика

Ценам на нефть предсказали резкое обрушение из-за ситуации в Иране

Аналитик Касаткин: Из-за смены режима в Иране нефть подешевеет до 40 долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Eli Hartman / Reuters

Одним из последствий иранского кризиса может стать резкое падение мировых цен на нефть. Об этом предупредил партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, в настоящее время растет риск смены политического режима в этом ближневосточном государстве. Если такое случится, то после краткосрочной дестабилизации добычи, иранская нефть, в связи со снятием санкций, вернется на мировые рынки. Как следствие, стоимость этого углеводорода может упасть до 40-50 долларов за баррель.

Кроме того, он предупредил, что если Иран перекроет Ормузский пролив, то это вызовет самый сильный геополитический шок для рынков нефти газа за последние десятилетия. Даже недолгая блокада этой транспортной артерии чревата скачком нефтяных котировок до 120 долларов за баррель.

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С похожими прогнозами выступили эксперты опрошенные немецким изданием Handelsbatt. Они напомнили, что утром 23 июня цены выросли почти на 3 процента, так как инвесторы испугались дефицита. Если Ормузский пролив перекроют, мир лишится пятой части всех поставок и погрузится в рецессию.

Тревожные прогнозы звучат и из Италии. Так чрезвычайный комиссар Управления портовой системы Восточной Адриатики Антонио Гурриери заявил, что если танкеры не смогут пройти через Ормузский пролив, то это станет проблемой для всех и сравнил последствия такого развития событий с перекрытием Суэцкого канала.

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев возможное закрытие Ормузского пролива обернется «глобальным нефтяным шоком».

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