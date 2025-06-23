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05:07, 23 июня 2025Мир

В России предупредили о «нефтяном шоке» из-за закрытия Ормузского пролива

Глава РФПИ Дмитриев: Закрытие Ормузского пролива вызовет нефтяной шок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Возможное закрытие Ормузского пролива Тегераном приведет к «глобальному нефтяному шоку». Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X.

По его словам, закрытие Ормузского пролива не пощадит США. Дмитриев подчеркнул, что если Тегеран примет такое решение, то цены на нефть взлетят.

Через Ормузский пролив проходит пятая часть глобальных поставок нефти. По оценкам турецкой газеты Hürriyet, в случае полной блокировки важного экспортного канала сырьевые котировки могут подняться до 120-130 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива. Окончательное решение по этому вопросу принимает высший совет национальной безопасности. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал попытку Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе самоубийством. По его мнению, закрытие пролива приведет к экономическим последствиям в стране, поскольку вся ее деятельность осуществляется именно через него.

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