Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:01, 23 июня 2025Путешествия

Туристка отправилась с возлюбленным в горы, споткнулась у него на глазах и не выжила

Bild: Немка споткнулась в ста метрах от горной вершины Гигалиц и сорвалась вниз
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Туристка отправилась в Альпы с возлюбленным и споткнулась возле горной вершины, сорвавшись вниз у него на глазах. О трагедии стало известно изданию Bild.

28 летняя немка и ее 34-летний партнер-австриец отправились в пеший поход в Альпы на гору Гигалиц. Уже во время спуска путешественница, опережавшая своего возлюбленного, споткнулась в ста метрах от вершины и упала на 280 метров вниз по скалистому склону.

Материалы по теме:
«Это подвиг» Россияне бросают все и путешествуют в одиночестве. Ради чего они это делают и не страшно ли им?
«Это подвиг»Россияне бросают все и путешествуют в одиночестве. Ради чего они это делают и не страшно ли им?
16 ноября 2023
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025

Свидетелями трагедии стали несколько туристов, которые обратились в полицию. Служба спасения прибыла на вертолете на место происшествия и лишь констатировала, что девушка не выжила. Очевидцам также потребовалась психологическая помощь.

Ранее российский турист спас японку на Эвересте. Девушка провалилась в расщелину и пока другие туристы звонили в службу спасения, россиянин бросился ей на помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мародеров обвинили в убийстве начальника военной полиции под Курском. Как они проникают в приграничье и что о них известно?

    Спортсмен из Челябинска завоевал медаль на Чемпионате России по пляжному самбо

    Онколог предупредил о повышенной опасности пива с шашлыком

    Москвичам пообещали холодную ночь

    Борец с наркодилерами ушел ночью на срочную встречу и был избит до смерти

    Предотвращены воздушные удары ВСУ по России

    В России произошло самое массовое снижение ставок по вкладам

    Киев обвинили в манипуляциях с телами военных

    Трамп призвал «выгнать бомжа из Конгресса» после критики ударов США по Ирану

    Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» баллистической ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости