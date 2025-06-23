Туристка отправилась с возлюбленным в горы, споткнулась у него на глазах и не выжила

Bild: Немка споткнулась в ста метрах от горной вершины Гигалиц и сорвалась вниз

Туристка отправилась в Альпы с возлюбленным и споткнулась возле горной вершины, сорвавшись вниз у него на глазах. О трагедии стало известно изданию Bild.

28 летняя немка и ее 34-летний партнер-австриец отправились в пеший поход в Альпы на гору Гигалиц. Уже во время спуска путешественница, опережавшая своего возлюбленного, споткнулась в ста метрах от вершины и упала на 280 метров вниз по скалистому склону.

Свидетелями трагедии стали несколько туристов, которые обратились в полицию. Служба спасения прибыла на вертолете на место происшествия и лишь констатировала, что девушка не выжила. Очевидцам также потребовалась психологическая помощь.

Ранее российский турист спас японку на Эвересте. Девушка провалилась в расщелину и пока другие туристы звонили в службу спасения, россиянин бросился ей на помощь.

