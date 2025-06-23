У двух пассажиров летевшего в Москву самолета обнаружили неизвестную инфекцию

Aviaincident: У двух пассажиров летевшего в Москву самолета обнаружили инфекцию

У двух пассажиров летевшего в Москву самолета обнаружили неизвестное инфекционное заболевание. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 23 июня, на рейсе российской авиакомпании из Новосибирска. Во время полета у двух путешественников начались упорная рвота и диарея. Несмотря на это лайнер продолжил путь в аэродром назначения — Шереметьево. Сигнал срочности и бедствия пилоты и не объявляли.

Ранее пассажир авиакомпании Air Canada пережил пищевое отравление во время длительного международного полета. Мужчина признался, что это было одним из самых сильных переживаний в его жизни.