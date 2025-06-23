У пары краснокнижных бинтуронгов впервые в России появилось потомство

У бинтуронгов из Новосибирского зоопарка появились два детеныша

У пары бинтуронгов из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило впервые в России появилось потомство — два детеныша. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Отмечается, что бинтуронги внесены к Красную книгу Международного союза охраны природы и имеют статус «Уязвимый». Поэтому рождение детенышей — значимое событие для сохранения этого редкого вида, подчеркнули в пресс-службе зоопарка.

В Новосибирске бинтуронги живут с 2010 года. Сейчас в зоопарке есть две пары этих краснокнижных животных.

Ранее в этом же зоопарке произошел беби-бум — сразу две самки редких манулов стали мамами. Одну из них накануне удалось увидеть вместе с потомством.