Манулы устроили беби-бум в Новосибирском зоопарке

Редкие манулы впервые показали котят посетителям Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило произошел настоящий беби-бум — сразу две самки редких манулов стали мамами. Одну из них, по имени Снежинка, накануне удалось увидеть вместе с потомством: она впервые вывела котят из укрытия и показала их посетителям, передает зоосад в Telegram.

Манулы, считающиеся одной из самых редких диких кошек в мире, крайне неохотно размножаются в неволе, поэтому появление малышей стало значимым событием. Как подчеркнули в официальном Telegram-канале зоопарка, сотрудники делают все возможное, чтобы обеспечить животным комфорт и правильный уход.

«Двойное счастье пришло в наш зоопарк», — говорится в сообщении зоопарка.

Еще одна героиня беби-бума — Мия, давняя жительница зоопарка, известная своим независимым нравом, после того, как потенциальный партнер Жора предпочел спасаться от нее бегством на дерево. Недавно она родила троих котят, а первые кадры с новорожденными опубликовал постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков. На видео видно, как Мия ненадолго покидает укрытие, а следом за ней робко выглядывают малыши. Самка быстро вернулась к потомству и начала заботливо вылизывать детенышей.

Ранее сообщалось, что троих осиротевших медвежат нашли на российской свалке — напуганные малыши пытались спрятаться на дереве, спасаясь от бродячих собак.