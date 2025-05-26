Мама Мия из Новосибирского зоопарка показала своих котят

В новосибирском зоопарке манул Мия показала новорожденных котят посетителям

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило на свет появились детеныши редких диких кошек — манулов. Местная знаменитость по имени Мия стала мамой сразу троих котят. Кадры с малышами опубликовал в соцсетях постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков, передает NGS.RU.

На видео видно, как Мия ненадолго отходит от укрытия, а из его тени робко выглядывают крошечные комочки шерсти. Самка быстро возвращается и принимается вылизывать котят. Посетителям посчастливилось увидеть, как бережно она ухаживает за потомством.

Мия родилась в этом же зоосаде в апреле 2016 года и давно прославилась своим строптивым характером. По словам сотрудников зоопарка, она получила известность еще во время знакомства с потенциальным партнером манулом Жорой. Тогда «невеста» встретила ухажера так бурно, что тот спасался бегством на дереве. С тех пор зоологи не спешили с созданием пары и позволили Мие самой решать вопросы «семейной жизни».

Отмечается, что рождение котят стало большим событием как для гостей зоопарка, так и для сотрудников. Это связано с тем, что манулы занесены в Красную книгу, и каждое новое потомство является вкладом в сохранение исчезающего вида.

Ранее сообщалось, что котята манула, родившиеся весной этого года в Новосибирском зоопарке, подросли и все чаще выходят на прогулку из своего убежища. В конце мая 2024 года у нескольких самок манулов, живущих в зоопарке, появилось потомство. С разницей в пять дней в апреле родились сразу 12 котят: у одной кошки — пятеро, а у другой — семеро.