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12:02, 23 июня 2025Наука и техника

Британские ученые «повторно заморозят» Арктику

The Times: Британские ученые проведут эксперимент по наращиванию льдов Арктики
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Британские власти выделили 13,4 миллиона долларов на масштабный эксперимент, цель которого — остановить ускоряющееся таяние арктических льдов. Проект, реализуемый при поддержке Агентства перспективных исследований и изобретений (ARIA), предполагает искусственное наращивание толщины льда в Арктике с помощью подводных роботов. Об этом сообщает The Times.

Эксперимент развернется на острове Виктория, входящем в состав Канадского Арктического архипелага. Команду возглавит доктор Шон Фицджеральд из Кембриджского университета. Его коллеги год назад уже провели пилотное испытание: они смывали снежный покров со льда, бурили отверстия и закачивали на поверхность морскую воду. В результате сформировался новый слой льда толщиной до 50 см. Теперь задача ученых— масштабировать процесс, собрать точные данные и оценить возможные экологические последствия.

Проект рассчитан на три зимы и включает лабораторные исследования, моделирование и полевые испытания. В случае успеха ученые предложат развернуть систему из 500 тысяч автономных подводных роботов, способных бурить лед и создавать новые слои замерзающей воды. Такой план оценивается в 10 миллиардов долларов в год.

Тем не менее идея вызывает опасения. Некоторые эксперты считают, что геоинженерные решения вроде «повторной заморозки» Арктики могут породить ложную уверенность в улучшении ситуации и ослабить мотивацию к сокращению выбросов.

Ранее ученые зафиксировали в Арктике увеличение площади торфяников — экосистем, играющих ключевую роль в накоплении углерода. Это связывают с быстрым потеплением в регионе, которое меняет привычные границы ландшафтов.

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