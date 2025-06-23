Украинец описал перспективы ВСУ фразой «нам еще не дали в рот»

Комбат ВСУ Верес описал перспективы победы Киева фразой «нам еще не дали в рот»

Командир батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Верес описал перспективы победы Киева фразой «нам еще не дали в рот». Об этом он заявил в интервью телеканалу ТСН.

По его словам, Украина уже не проиграла потому, что ее «не захватили», как мечтал весь мир, отмечает Верес.

«Здесь нам еще не дали в рот. Точнее, может и дали, но мы не глотнули. Принципиальная разница. И не глотнем. Уже невозможно это сделать. Невозможно. Поэтому это для меня победа», — заявил военнослужащий.

23 июня Киевская область и украинская столица подверглись воздушным атакам. Их целями могли стать цеха по сборке дронов.