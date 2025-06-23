Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:09, 23 июня 2025Бывший СССР

Украинец описал перспективы ВСУ фразой «нам еще не дали в рот»

Комбат ВСУ Верес описал перспективы победы Киева фразой «нам еще не дали в рот»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Командир батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Верес описал перспективы победы Киева фразой «нам еще не дали в рот». Об этом он заявил в интервью телеканалу ТСН.

По его словам, Украина уже не проиграла потому, что ее «не захватили», как мечтал весь мир, отмечает Верес.

«Здесь нам еще не дали в рот. Точнее, может и дали, но мы не глотнули. Принципиальная разница. И не глотнем. Уже невозможно это сделать. Невозможно. Поэтому это для меня победа», — заявил военнослужащий.

23 июня Киевская область и украинская столица подверглись воздушным атакам. Их целями могли стать цеха по сборке дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран начал атаку на военные объекты США

    Вскрылась правда о похитившем миллионы у 103-летнего пенсионера курьере мошенников

    Танкерные перевозки подорожали до самого высокого уровня

    Россияне захотели построить новую трассу и нашли поселение возрастом 7 тысяч лет

    США предупредили о новом ударе Ирана по американской военной базе

    Популярного российского комика сочли угрозой безопасности Украины

    Американцев в Катаре призвали укрыться в убежищах

    На Западе обеспокоились ростом производства Т-90М

    Турист разбил женщине голову стулом на отдыхе в Европе и попал на видео

    В Госдуме отреагировали на информацию о грозящей новому тренеру ЦСКА тюрьме в Швейцарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости