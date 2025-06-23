Ущерб ядерным объектам Ирана после удара США раскрыли

Гросси: удары США в Фордо, Исфахане и Натанзе нанесли значительный ущерб

Удары американских Военно-воздушных сил (ВВС) по трем объектам иранской ядерной программы в Фордо, Исфахане и Натанзе нанесли ущерб для предприятий, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Официальное заявление руководителя МАГАТЭ опубликовано на сайте организации.

Как отметил Гросси, «значительный дополнительный ущерб» получил ядерный объект в Исфахане. До этого агентство фиксировало повреждения ряда сооружений на объекте, в некоторых из них могли храниться ядерные материалы. Также в МАГАТЭ установили, что результатом атаки США стало повреждение входов в подземные туннели на объекте.

По данным организации, на атакованный ранее объект в Натанзе во время вчерашних атак были сброшены проникающие сквозь землю бомбы.

Говоря о подземном заводе по обогащению урана в Фордо, глава МАГАТЭ не стал давать оценку последствий. Он подчеркнул, что масштабы ущерба внутри цехов пока определить не удалось.

Ранее последствия американских ударов США по ядерному объекту в Иране заметили из космоса. На спутниковых снимках запечатлена воронка диаметром около 5,5 метра. Место для нанесения удара выбрано из-за расположения ключевого объекта — здесь, предположительно, находился главный зал с самым большим числом центрифуг для обогащения урана.