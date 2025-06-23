Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:28, 23 июня 2025Мир

Британский аналитик заметил изменения в поведении Зеленского

Меркурис: Зеленский все больше паникует из-за своего тяжелого положения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonhard Foeger / File Photo / Reuters

Поведение президента Украины Владимира Зеленского в последнее время указывает на его страх потери интереса мирового сообщества к Киеву в свете обострения ситуации между Израилем и Ираном. На это обратил внимание британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

По его словам, время Украины уходит все быстрее, и это чувствуют все. «На предстоящем саммите НАТО Зеленского постараются либо вообще не пустить, либо заставить его сказать то, что выгодно партнерам. Да он и сам это понимает. Вместо пафоса в речах Зеленского теперь слышится нарастающая паника», — заметил Меркурис.

Кроме того, плачевное положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте кажется предвестником катастрофы для Киева, добавил эксперт.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что Зеленский намерен продолжать усиление мобилизации с целью сокрытия неудач украинских войск на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Общался с хищниками как с маленькими детьми». На директора крымского парка «Тайган» напали его питомцы

    В Британии раскритиковали атаки Украины на Россию

    Экс-сотрудник ЦРУ предрек «непривычные» для США переговоры с Россией

    Названы полезные растительные продукты для женского здоровья

    Похороны давно забытой любовницы мужа спровоцировали скандал в семье

    В России заявили об установлении трансгендерного режима в США

    Стало известно об угрозах Ирана активировать «спящие ячейки» в США

    Британский аналитик заметил изменения в поведении Зеленского

    В России предупредили о «нефтяном шоке» из-за закрытия Ормузского пролива

    Питон проглотил антилопу и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости