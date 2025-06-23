Меркурис: Зеленский все больше паникует из-за своего тяжелого положения

Поведение президента Украины Владимира Зеленского в последнее время указывает на его страх потери интереса мирового сообщества к Киеву в свете обострения ситуации между Израилем и Ираном. На это обратил внимание британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

По его словам, время Украины уходит все быстрее, и это чувствуют все. «На предстоящем саммите НАТО Зеленского постараются либо вообще не пустить, либо заставить его сказать то, что выгодно партнерам. Да он и сам это понимает. Вместо пафоса в речах Зеленского теперь слышится нарастающая паника», — заметил Меркурис.

Кроме того, плачевное положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте кажется предвестником катастрофы для Киева, добавил эксперт.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что Зеленский намерен продолжать усиление мобилизации с целью сокрытия неудач украинских войск на поле боя.