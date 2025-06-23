В Иране сообщили о разговоре с министром обороны России

Tasnim: Министры обороны России и Ирана провели телефонный разговор

Министры обороны России и Ирана Андрей Белоусов и Азиз Насирзаде провели телефонный разговор. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что во время диалога стороны выразили готовность предпринять усилия для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке. Кроме того, Насирзаде назвал США «источником всех проблем и нестабильности».

«Мы можем предпринять друг с другом усилия ради мира и стабильности в регионе и во всем мире», — сказал министр обороны Ирана.

Ранее стало известно, что Иран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в рамках операции «Благословение победы». Удар стал ответом на атаку США ядерной инфраструктуры Исламской Республики.