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21:10, 23 июня 2025Мир

В Иране сообщили о разговоре с министром обороны России

Tasnim: Министры обороны России и Ирана провели телефонный разговор
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Министры обороны России и Ирана Андрей Белоусов и Азиз Насирзаде провели телефонный разговор. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что во время диалога стороны выразили готовность предпринять усилия для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке. Кроме того, Насирзаде назвал США «источником всех проблем и нестабильности».

«Мы можем предпринять друг с другом усилия ради мира и стабильности в регионе и во всем мире», — сказал министр обороны Ирана.

Ранее стало известно, что Иран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в рамках операции «Благословение победы». Удар стал ответом на атаку США ядерной инфраструктуры Исламской Республики.

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