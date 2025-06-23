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18:39, 23 июня 2025Мир

В Иране начали искать замену верховному лидеру

Reuters: В Иране активизировались планы по передаче власти Хаменеи
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Али и Хассан Хомейни

Али и Хассан Хомейни. Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

В Иране на фоне обострения конфликта с Израилем активизировались планы по передаче власти 86-летнего верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники в Тегеране.

«Комитет из трех человек из высшего духовного органа, назначенный самим Хаменеи два года назад для поиска своей замены, ускорил планирование в последние дни после того, как Израиль напал на Иран», — сказано в сообщении.

По информации агентства, главными претендентами стали сын верховного лидера Моджтаб Хаменеи и умеренный политик Хассан Хомейни — внук основателя Исламской Республики.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что устранение Хаменеи — одна из целей операции против Ирана. Он подчеркнул, что такого диктатора, как Хаменеи, не должно существовать.

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