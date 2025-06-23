В Кабардино-Балкарии состоялся турнир по самбо среди мужчин

В Тереке, Кабардино-Балкария, состоялся турнир по самбо среди мужчин. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Соревнования организовала профильная региональная федерация и администрация Терского района. Турниры проводят уже 28-й раз — посвящают их памяти мастера спорта СССР Казбека Панагова. В нем участвуют единоборцы старше 18 лет.

Известно, что в этом году побороться за победу приехали представители 26 регионов России. Организаторы отмечают, турнир — единственный в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), где за первое место присваивают звание мастера спорта по самбо. За все годы проведения состязаний его получили более 50 человек.

Спортсмены отмечают высокий уровень организации и подчеркивают, что здесь выступают лучшие единоборцы страны. Аслан Абазов приехал из Краснодарского края, теперь он — мастер спорта международного класса и чемпион международных соревнований БРИКС по самбо.

Тем временем Атмир Соблиров из Нальчика стал первым в весовой категории 71 килограмм. В целом по итогам соревнований спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали четыре медали.

Ранее в июне юный шахматист завоевал бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях.