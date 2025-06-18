Юный шахматист завоевал бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях

Юный шахматист из Кабардино-Балкарии Хамжуев завоевал бронзовую медаль

Юный шахматист Беслан Хамжуев из Кабардино-Балкарии завоевал бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает «Вести КБР».

Состязание проводилось среди школьников до 14 лет, которые живут в селах или небольших городах. Турнир «Шахматное поле» состоялся на черноморском побережье — федеральной территории «Сириус». В результате соревнования Хамжуев занял третье место на третьей доске и набрал семь очков из восьми.

Ранее в июне южноуральские спортсмены завоевали медали на чемпионате России по гиревому спорту. Известно, что пять челябинских гиревиков заняли призовые места.