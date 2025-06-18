Южноуральские спортсмены завоевали медали на чемпионате России по гиревому спорту

Южноуральские спортсмены завоевали два золота и три бронзы на чемпионате России по гиревому спорту. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Известно, что челябинские гиревики завоевали пять медалей на соревнованиях, которые проходили в Казани с 12 по 16 июня.

Так, золотые медали получили Вячеслав Плотников и Оксана Степанова, которые делали упражнение рывок гири. Вячеслав сделал 216 подъемов в своей категории до 85 килограммов, а Оксана — 202 подъема в категории до 63 килограммов.

Бронзовые же медали получили Иван Денисов и Семен Селиверстов. Кроме того, в упражнении толчок гири в категории до 78 килограммов бронзу завоевал Илья Ташланов: он поднял гирю 138 раз.

Ранее в июне в Нальчике стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике.