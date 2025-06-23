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12:24, 23 июня 2025Бывший СССР

В Киеве к борьбе с беспилотниками начали привлекать добровольцев

Глава ГВА Ткаченко: В Киеве для борьбы с дронами создают группы добровольцев
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stanislav Kozliuk / Reuters

В Киеве создают группы добровольцев, которые будут использовать для борьбы с дронами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации (ГВА) украинской столицы Тимур Ткаченко.

По его словам, группы противовоздушной обороны будут формироваться на базе добровольческих формирований, созданных на территории общин. По словам чиновника, он уже поручил начать подготовку людей.

«Сейчас у нас постановлением Кабмина имеются все решения для создания групп ПВО в общинах — на базе добровольческих формирований территориальных общин. Я уже выдал соответствующие поручения на уровне города для формирования и подготовки людей», — написал глава киевской администрации.

Ранее стало известно, что российские войска в ночь на 23 июня нанесли массированный удар по Киеву. Целью атаки могли стать цеха по сборке дронов.

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