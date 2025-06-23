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02:20, 23 июня 2025Бывший СССР

В Киеве после налета «Гераней» начались пожары

В Киеве после налета дронов «Герань» начались пожары
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев подвергся мощному налету ударных дронов-камикадзе «Герань-2». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

В украинской столице после ударов начались пожары. В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По информации военкоров, налет продолжается. К Киеву приближаются еще около сотни беспилотников.

Ранее сообщалось, что в ближайшие часы по Украине может быть нанесен массированный удар. Военкоры узнали, что по военным целям на территории республики будет запущено до 250 дронов-камикадзе «Герань-2».

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