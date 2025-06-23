В Киеве раздались взрывы, работают силы ПВО

В украинской столице раздались взрывы. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Силы ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») работают на Оболони. Пребывайте в укрытиях», — написал в своем Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

Ранее военкоры сообщили, что в ближайшие часы по Украине может быть нанесен массированный удар. Они узнали, что по военным целям на территории республики будет запущено до 250 дронов-камикадзе «Герань-2».