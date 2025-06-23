В Кремле ответили на вопрос о помощи Ирану

Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Все зависит от того, что необходимо Ирану», — сказал он.
По словам представителя Кремля, Россия открыто заявила о своей позиции по конфликту Ирана и Израиля. Он назвал этот шаг важным проявлением поддержки Тегерану.
Ранее Песков рассказал, что президент США Дональд Трамп не предоставлял детальной информации российскому лидеру Владимиру Путину о своем намерении нанести удары по Ирану. Однако он подчеркнул, что сама тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами в ходе их последних разговоров.