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12:23, 23 июня 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о помощи Ирану

Кремль: Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Все зависит от того, что необходимо Ирану», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Россия открыто заявила о своей позиции по конфликту Ирана и Израиля. Он назвал этот шаг важным проявлением поддержки Тегерану.

Ранее Песков рассказал, что президент США Дональд Трамп не предоставлял детальной информации российскому лидеру Владимиру Путину о своем намерении нанести удары по Ирану. Однако он подчеркнул, что сама тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами в ходе их последних разговоров.

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