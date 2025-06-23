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21:28, 23 июня 2025Россия

В Кремле прокомментировали удары по ядерным объектам Ирана

Песков назвал очень опасным прецедентом удары по ядерным объектам в Иране
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Удары по расположенным в Иране ядерным объектам — это очень опасный прецедент. Так прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает телеканал «Россия-1».

«Возможности для дипломатического решения всегда есть. Нужно разбираться вообще с последствиями для режима нераспространения, с последствиями для авторитета МАГАТЭ», — подчеркнул официальный представитель Кремля. Он добавил, что в истории человечества до этого момента не возникало подобных случаев с ударами по ядерным объектам.

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