В Кремле прокомментировали удары по ядерным объектам Ирана

Песков назвал очень опасным прецедентом удары по ядерным объектам в Иране

Удары по расположенным в Иране ядерным объектам — это очень опасный прецедент. Так прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает телеканал «Россия-1».

«Возможности для дипломатического решения всегда есть. Нужно разбираться вообще с последствиями для режима нераспространения, с последствиями для авторитета МАГАТЭ», — подчеркнул официальный представитель Кремля. Он добавил, что в истории человечества до этого момента не возникало подобных случаев с ударами по ядерным объектам.