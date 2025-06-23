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12:11, 23 июня 2025Бывший СССР

В Литве попросили НАТО не умалчивать о нехватке ресурсов

Глава МИД Литвы Будрис попросил НАТО не скрывать данные о нехватке ресурсов
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: IMAGO / Tanel Meos / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис попросил НАТО не скрывать данные о нехватке ресурсов. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times (FT).

По словам главы литовского МИД, Североатлантический альянс должен позволить государствам-членам разглашать информацию о нехватке оборонных ресурсов. Он отметил, что сохранение в тайне оборонных нужд «ослабляет позицию и аргументы тех, кто настаивает на увеличении расходов».

Дипломат уточнил, что это особенно актуально для стран, находящихся далеко от России. Также он призвал наращивать средства противовоздушной обороны, запасы артиллерии и дальнобойного оружия.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал граждан не беспокоиться о военных учениях РФ и Белоруссии «Запад-2025». Маневры запланированы на осень.

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