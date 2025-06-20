Президент Литвы призвал не беспокоиться о российско-белорусских учениях

Президент Литвы Науседа: Нет поводов беспокоиться об учениях РФ и Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал граждан не беспокоиться о военных учениях «Запад-2025» России и Белоруссии, которые пройдут осенью. Слова политика приводит издание Delfi в своем Telegram-канале.

По его словам, учения не являются чем-то неожиданным и по количеству войск будут незначительными. «Эти учения направлены на возможный, потенциальный конфликт с Западом, алгоритм основан именно на таком сценарии», — заявил президент Литвы.

По его словам, масштаб военных учений «Запад» якобы из-за конфликта на Украине будут в разы меньше, чем в 2021 году.

3 июня премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что не считает серьезным заявления президента Украины Владимира Зеленского об угрозе учений России и Белоруссии «Запад-2025». По его словам, имеющаяся информация у разведки Литвы позволяет говорить об отсутствии угроз со стороны России и Белоруссии.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о переносе учений «Запад-2025» вглубь территории республики, для того чтобы избежать напряженности в регионе. По его словам, она может возрасти из-за «шаблонных домыслов» стран — членов НАТО.