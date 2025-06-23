Осенние грибы перепутали сезон и выросли в Москве

Миколог Вишневский: В столичном регионе из-за холода появились осенние грибы

В столичном регионе из-за похолодания и дождей появились осенние грибы — белые и лисички. Об этом агентству «Москва» сообщил миколог, натуралист, автор научно-популярных книг о грибах, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

По его словам, сначала из-за резких перепадов температур в мае и начале июня «мы получили мощнейшую грибную волну» — она завершится, возможно, даже в начале июля, хотя обычно держится неделю, максимум две. Теперь же осенние грибы «откликнулись» на странную погоду. «Грибы после осенних дождей подумали, что пришла осень», — прокомментировал Вишневский.

Таким образом, грибы всех сезонов можно будет встретить в столичном регионе через неделю. Ожидаются и поздние весенние грибы, и ранние летние и поздние летние, осенние. Миколог призвали идти за грибами в ближайшее время.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в ближайшее время высокие температуры воздуха в Москве и области не ожидаются. C понедельника по пятницу, с 23 по 27 июня, воздух прогреется максимум до плюс 18-23 градусов. «Наиболее теплый день, возможно, выпадет на вторник, и в Москве будет плюс 22-23 градуса.