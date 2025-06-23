В Москве выходили самого маленького младенца ростом 22 сантиметра

В Москве из больницы выписали ребенка, родившегося с весом 415 граммов

В Москве младенца, родившегося с весом 415 граммов, выписали из перинатального центра городской клинической больницы (ГКБ) № 67 имени Л. А. Ворохобова. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мать юного пациента поступила в больницу с патологией. Консилиум врачей решил сделать ей кесарево сечение. В результате операции на свет появился ребенок ростом 22 сантиметра. Его поместили в высокотехнологичный бокс для новорожденных и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачам удалось выходить младенца. В течение трех месяцев они следили за его дыханием и питанием, поддерживали необходимую температуру тела, а также проводили терапию. В частности, ребенок прошел лечение от инфекционных заболеваний, пневмонии и легочной дисплазии. Все это время врачам помогала новоиспеченная мать.

Когда ребенок начал дышать самостоятельно, его перевели в палату к матери. Спустя два месяца он прошел контрольное обследование. По его итогам новорожденного выписали из больницы с весом 3200 граммов. «На сегодняшний день это самый маленький новорожденный, выхоженный в перинатальном центре 67-й больницы», — отметила Ракова.

Ранее сообщалось, что самую маленькую девочку в истории московского здравоохранения выписали из больницы. Она родилась на три месяца раньше положенного срока, поэтому ее вес составлял всего 400 граммов.