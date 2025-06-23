Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:53, 23 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали конфликт Ирана и Израиля «шагом к пропасти»

Депутат Чепа: Ближневосточный конфликт осложнит отношения России и США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxar Technologies / Handout via Reuters

Конфликт Ирана с Израилем может осложнить двусторонние отношения России и США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также выразил опасение, что противостояние чревато серьезными последствиями для мира в целом.

«Конфликт на Ближнем Востоке чреват не только ухудшением отношений между отдельными странами. Это серьезная проблема для мира в целом, это шаг к пропасти. И чем больше стран будут включаться в это противостояние, тем ближе мы будем подходить к этой черте», — предупредил политик.

Он объяснил, что Россия не может не реагировать на происходящее, поскольку последствия ближневосточного конфликта могут быть слишком глобальными и губительными для человечества. Чепа не исключил, что это может негативно отразиться на отношениях Москвы с рядом стран.

«Естественно, все это не пройдет просто так. И, конечно, осложнит наши двусторонние отношения, в том числе и с США. Но мы не можем не реагировать на настолько опасную ситуацию в мире», — объяснил депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил смену режима в Иране. Американский лидер заявил, что политически некорректно использовать термин «смена режима», но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, то почему бы не сменить его.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о письме Путину от верховного лидера Ирана

    Пилот ВСУ снял на видео безуспешную попытку сбить «Герань-2»

    В Кремле отреагировали на удары США по Ирану

    Две женщины из Запорожской области шпионили за российскими военными

    Россиянка нашла мужа со штырем в голове в подъезде дома

    Туристы занялись оральным сексом перед церковью в Европе и попали на видео

    Минобороны России впервые сообщило о боях с особой бригадой нацполиции Украины

    Германия запросила у Пентагона план вывода войск США из Европы

    В США заявили о возможности Трампа отключить Европу от интернета

    Жителей Киева призвали покинуть столицу Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости