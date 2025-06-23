В России назвали конфликт Ирана и Израиля «шагом к пропасти»

Депутат Чепа: Ближневосточный конфликт осложнит отношения России и США

Конфликт Ирана с Израилем может осложнить двусторонние отношения России и США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также выразил опасение, что противостояние чревато серьезными последствиями для мира в целом.

«Конфликт на Ближнем Востоке чреват не только ухудшением отношений между отдельными странами. Это серьезная проблема для мира в целом, это шаг к пропасти. И чем больше стран будут включаться в это противостояние, тем ближе мы будем подходить к этой черте», — предупредил политик.

Он объяснил, что Россия не может не реагировать на происходящее, поскольку последствия ближневосточного конфликта могут быть слишком глобальными и губительными для человечества. Чепа не исключил, что это может негативно отразиться на отношениях Москвы с рядом стран.

«Естественно, все это не пройдет просто так. И, конечно, осложнит наши двусторонние отношения, в том числе и с США. Но мы не можем не реагировать на настолько опасную ситуацию в мире», — объяснил депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил смену режима в Иране. Американский лидер заявил, что политически некорректно использовать термин «смена режима», но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, то почему бы не сменить его.